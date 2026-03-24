Negli ultimi tempi si registra un aumento dei rapporti sessuali a tre tra gli italiani, accompagnato da una presenza significativa di relazioni stabili che includono momenti di sperimentazione. Questi dati sono stati diffusi da fonti ufficiali e riflettono un cambiamento nelle abitudini e nelle preferenze in ambito sessuale nel paese. La tendenza evidenzia una maggiore apertura verso nuove forme di rapporto e di intimità.

AGI - Il boom dei rapporti sessuali a tre ma anche l’inattesa forza della stabilità nelle relazioni. La noia e la vita di coppia non vanno necessariamente a braccetto. Sperimentare sì ma meglio se in un' unione consolidata. Negli ultimi 25 anni gli italiani hanno allargato i propri confini nel sesso. E nell’epoca “ selvaggia del ferro e fuoco ” (copyright Censis) segnata da guerre e crisi globali decidono di non farsi travolgere dalle tante notizie negative che arrivano dal mondo. Lo fanno sprigionando “ un’energia notevole ” tanto che il 79% degli italiani considera “essenziali per dare senso alla vita” i piaceri “del sesso, del cibo o delle relazioni interpersonali ”. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il sesso e gli italiani. Boom dei rapporti a tre. Sperimentare in una relazione stabile

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