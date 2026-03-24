Federico Basso, comico noto per la sua ironia sulla vita quotidiana, ha recentemente partecipato al DopoFestival accanto a Nicola Savino. Il 24 marzo si esibirà al Teatro Celebrazioni di Bologna con il suo spettacolo intitolato “Profilo Basso”. La sua comicità si concentra sui piccoli gesti e sulle abitudini di tutti i giorni, trovando un modo divertente di raccontare situazioni che il pubblico riconosce facilmente.

Lo abbiamo visto accanto a Nicola Savino al DopoFestival, il prossimo 24 marzo sarà al Teatro Celebrazioni di Bologna con il suo spettacolo “ Profilo Basso “. Stiamo parlando di Federico Basso che si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Una carriera che parte da un diploma tecnico e in tv arriva partendo da dietro le quinte: “Facevo il montatore per i telegiornali, quindi frequentavo la televisione ma da una posizione molto marginale, un po’ come stare in ultima fila a scuola. Però mi ha permesso di capirne i meccanismi e i tempi. E ho avuto anche il sostegno dei colleghi quando ho deciso di passare davanti alla telecamera: mi dicevano che avrei dovuto farlo prima”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il senso di colpa quando entri in un supermercato con la borsa di un altro e l’abitudine di prendere sempre i prodotti in fondo allo scaffale, il pubblico si riconosce ed è bello”: la quotidianità nella comicità di Federico Basso

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