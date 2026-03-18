Il Teatro Celebrazioni di Bologna si appresta ad accogliere per la prima volta Federico Basso, noto come uno dei protagonisti più riconoscibili della comicità italiana contemporanea. La serata segna il debutto dell’artista nel palco bolognese, con uno spettacolo intitolato “Profilo Basso”. La presenza di Basso suscita interesse tra il pubblico e gli appassionati di comicità.

Il Teatro Celebrazioni di Bologna si prepara ad accogliere per la prima volta Federico Basso, uno dei volti più riconoscibili della comicità italiana contemporanea. L’appuntamento è fissato per martedì 24 marzo alle 21.00, quando il comico torinese porterà in scena “Profilo Basso”, uno spettacolo che promette di raccontare con ironia e intelligenza il rapporto tra quotidianità, osservazione e nuove forme di comicità. Con questo monologo, Basso mette al centro la sua esperienza di “comico prestato ai social”, rileggendo anni di carriera attraverso uno sguardo personale, capace di trasformare i dettagli più comuni della vita di tutti i giorni in materiale comico. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Federico Basso arriva al Teatro Celebrazioni con “Profilo Basso”

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