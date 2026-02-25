L’associazione degli Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla ha raccolto 2.500 euro grazie alla festa di settembre a Rolo, dedicata a Laura Messori, scomparsa prematuramente per un tumore. La donazione serve a sostenere le spese quotidiane del reparto, rafforzando l’impegno di volontari e staff. La somma sarà destinata a migliorare le cure offerte ai pazienti e ad acquistare attrezzature mediche essenziali. La comunità si mobilita ancora per questa causa.

Ennesima importante donazione per l’associazione degli Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla, stavolta grazie al ricavato della festa organizzata lo scorso settembre a Rolo, in ricordo di Laura Messori, prematuramente scomparsa a causa di una patologia oncologica. Un gesto reso possibile dal gruppo degli Amici di Laura, che lancia ogni anno il messaggio che "aiutare altri che stanno percorrendo lo stesso percorso, è la strada per ricordarla". "Sono passati dieci anni senza mai una pausa. Anche nel periodo Covid, quando tutto era fermo, loro – dicono gli Amici del Dho – sono riusciti a fare festa per ricordare l’amica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tre nuovi letti di terapia per il Day Hospital Oncologico dell'Ospedale LottiIl Day Hospital Oncologico dell’Ospedale Felice Lotti di Pontedera si arricchisce di tre nuovi letti di terapia di ultima generazione, donati dalla Banca Popolare di Lajatico e dal Rotaract Club Pontedera.

San Matteo: debutta il day hospital oncologico, dono di Cancro primo aiutoÈ stato inaugurato questa mattina al San Matteo di Pavia il nuovo reparto di day hospital oncologico, donato dall’associazione “Cancro primo aiuto” in memoria di Moreno Pettine.

Temi più discussi: Donati 2.500 euro al ’Day Hospital oncologico’; Toys Center sostiene CasAUTentica, donati quasi 100.000 euro a PizzAut; Ultras : 1.500 euro donati alla Caritas; San Valentino di solidarietà con l'associazione Il Coraggio delle Donne, oltre 2500 euro per bambini fragili.

Solidarietà, 2.500 euro donati dagli studenti a Caritas e due onlus / FOTOCivitanova Marche. 24 febbraio 2018 – Circa 2.500 euro raccolti dagli studenti grazie a una iniziativa natalizia e donati alla Caritas e alle onlus «Il baule dei sogni clownterapia» e «Il Talento». ilrestodelcarlino.it

Salerno, il cuore degli Ultras batte per la solidarietà: 1.500 euro donati alla CaritasStampa Solidarietà concreta dal cuore del tifo organizzato. Nella giornata del 19 febbraio, presso la sede degli Ultras UMS in via Nizza, è stato consegnato il ricavato della raccolta di beneficenza p ... salernonotizie.it

Un gesto di comunità che fa la differenza Oggi è stato inaugurato il nuovo Day Hospital Pediatrico dell’Ospedale Infermi, realizzato grazie all’iniziativa solidale promossa da CIA–Conad nel Natale 2024. Un impegno che si è rinnovato anche quest’anno: - facebook.com facebook