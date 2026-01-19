San Matteo | debutta il day hospital oncologico dono di Cancro primo aiuto

È stato inaugurato questa mattina al San Matteo di Pavia il nuovo reparto di day hospital oncologico, donato dall’associazione “Cancro primo aiuto” in memoria di Moreno Pettine. L’apertura rappresenta un importante supporto per i pazienti oncologici, migliorando l’assistenza e l’efficienza delle cure. L’iniziativa testimonia l’impegno della comunità e delle associazioni nel garantire servizi dedicati a chi affronta questa malattia.

Pavia, 19 gennaio 2026 – È stato inaugurato questa mattina, lunedì 19 gennaio, al San Matteo il r eparto di day hospital oncologico donato dall’associazione “Cancro primo aiuto” in memoria di Moreno Pettine preventivamente venuto a mancare. Collocata al 4° piano del padiglione 29, la struttura ambulatoriale per trattamenti giornalieri (chemioterapia, terapie di supporto) è integrata nell'oncologia 1, che offre anche ambulatori multidisciplinari e cure palliative, accessibile tramite prenotazione specialistica e gestito insieme alla struttura MAC, con numeri di contatto specifici per le coordinatrici e gli studi medici per le prenotazioni, gestite generalmente su proposta dello specialista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Matteo: debutta il day hospital oncologico, dono di Cancro primo aiuto Tre nuovi letti di terapia per il Day Hospital Oncologico dell'Ospedale Lotti

Il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale Felice Lotti di Pontedera si arricchisce di tre nuovi letti di terapia di ultima generazione, donati dalla Banca Popolare di Lajatico e dal Rotaract Club Pontedera. Un importante passo avanti per migliorare l’assistenza e il comfort dei pazienti, grazie a un gesto di solidarietà che rafforza l’impegno della comunità nel supporto alla salute. Inaugurato il nuovo Day Hospital oncologico: la “porta della speranza” donata da Saronno Point

È stato inaugurato ieri il nuovo Day Hospital oncologico dell’Ospedale di Saronno, frutto di un intervento di ristrutturazione reso possibile dalla generosa donazione di Saronno Point. Un passo avanti importante per offrire servizi più efficienti e accoglienti ai pazienti oncologici della zona. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Matteo Lavelli debutta con l'Inter: dalla paura della meningite alla Serie A Chi è il giovane attaccante entrato con il Bologna - 1 contro il Bologna di Matteo Lavelli può essere solo l’inizio per questo attaccante che l’8 dicembre ha compiuto ... msn.com : A Miramas, in Francia, record italiano di categoria all’esordio tra gli juniores: 5573 punti nell’eptathlon indoor per il giovane azzurro Matteo Sorci #atleticaitaliana facebook #Audi debutta in #F1: il piano prevede un arrivo al vertice nel prossimo quinquennio, perché la vecchia struttura #Sauber ha bisogno di tornare al passo con i tempi #Formula1 #F12026 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.