Il rock dei Marlene Kuntz | Il nostro primo disco? È nato a Calenzano

Non c’è una rock band italiana come i Marlene Kuntz. Con la loro carica, con i brani che hanno fatto la storia della musica rock. E c’è una pietra miliare, un disco che quest’anno compie trent’anni. È proprio ’Il vile’, che i Marlene Kuntz suonano live venerdì sera alle 21 all’Otel per una serata targata Viper. La band torna, quindi, con un album importante, che piace anche ai giovani. "Dopo queste prime cinque date del tour ci siamo accorti che sotto il palco ci sono molte facce giovani. Per noi è molto lusinghiero", ha detto Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz. Godano, com’è riportare live ’Il vile’ a trent’anni di distanza? "È inebriante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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