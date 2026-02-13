Marlene Kuntz 30 anni de ‘Il Vile’ con edizione speciale e tour | Grande disco sarà eccitante

I Marlene Kuntz festeggiano i 30 anni di ‘Il Vile’ con una nuova versione in vinile dell’album, uscito originariamente nel 1993. La band ha deciso di rilanciare il disco, che ha segnato un momento importante per il rock alternativo italiano, per festeggiare questa milestones. La ristampa sarà disponibile dal 6 marzo e include anche tracce rare mai pubblicate prima. La band prepara anche un tour per suonare dal vivo le canzoni di quell’epoca, promettendo emozioni intense per i fan di lunga data.

I Marlene Kuntz celebrano i 30 anni de 'Il Vile' con una ristampa speciale in vinile dell'album, uno dei cardini del rock alternativo italiano, in uscita il 6 marzo. La versione speciale numerata e in edizione limitata viene arricchita dai disegni dell'illustratore e fumettista Alessandro Baronciani, che in passato ha disegnato le cover di nomi di punta della scena indipendente italiana, come Baustelle, Bugo, Tre Allegri Ragazzi Morti e Perturbazione. Quel lavoro, uscito nel 1996, segnò il salto per la band cuneese, che aveva già stupito il mondo dell'indie italiano con l'esordio di 'Catartica' nel 1994, pubblicato dall'etichetta discografica Consorzio Produttori Indipendenti, legata ai Csi di Giovanni Lindo Ferretti, fan della prima ora dei Marlene.