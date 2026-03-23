“Il postino suona sempre due volte. La prima volta ha già suonato con lo scambio di azioni tramite CDP. Questa volta sfonda la porta e si vuole portare via tutta Tim”. La battuta è di Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di strategia alla Sda Bocconi che ha commentato con Class Cnbc la rinazionalizzazione di Telecom Italia tramite Poste Italiane. E, pur riconoscendo i meriti industriali dell’operazione, ha messo subito il dito nella piaga, che lui chiama “la componente critica”, cioè la “ nazionalizzazione indiretta ” di Tim. “Quella sfortunata privatizzazione di quasi 30 anni fa finisce oggi ingloriosamente, posso dire, perché il mercato italiano non ha saputo e anche quello europeo, affrontare il tema della telecomunicazioni in maniera corretta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Telecom-Poste, trent’anni dopo si consuma la “fine ingloriosa di una sfortunata privatizzazione”

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