35° anniversario dell’eccidio del Pilastro | la commemorazione
Il 4 gennaio si ricorda il 35° anniversario dell’eccidio del Pilastro, un episodio in cui persero la vita i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini. La cerimonia, a cui parteciperà il sindaco Matteo Lepore, rappresenta un’occasione per ricordare e onorare la loro memoria. Un momento di riflessione sobria e rispettosa, dedicato alla memoria di chi ha sacrificato la vita nell’adempimento del servizio.
35° anniversario dell’eccidio del Pilastro, domenica 4 gennaio il sindaco Matteo Lepore parteciperà alla commemorazione del 35° anniversario dell'eccidio del Pilastro nel quale morirono i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini. Alle 11 è prevista la messa in suffragio delle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Uno Bianca, strage al Pilastro 35 anni fa: la commemorazione
Leggi anche: Uno Bianca, commemorazione per la strage al Pilastro di 35 anni fa: “Ancora senza verità”
35° anniversario eccidio Carabinieri al Pilastro 4.1.1991 / 4.1.2026 DOMENICA 4 GENNAIO 2026 - PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA COMMEMORATIVA DELL'ECCIDIO DEI CARABINIERI AL PILAS - facebook.com facebook
Eccidio dei fratelli Cervi, l’82° anniversario. Salis: “Non si può fucilare un’idea” x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.