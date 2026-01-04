35° anniversario dell’eccidio del Pilastro | la commemorazione

Il 4 gennaio si ricorda il 35° anniversario dell’eccidio del Pilastro, un episodio in cui persero la vita i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini. La cerimonia, a cui parteciperà il sindaco Matteo Lepore, rappresenta un’occasione per ricordare e onorare la loro memoria. Un momento di riflessione sobria e rispettosa, dedicato alla memoria di chi ha sacrificato la vita nell’adempimento del servizio.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.