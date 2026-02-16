Impresa del San Costanzo Fano si mangia le mani
Il San Costanzo ha pareggiato contro il Fano, un risultato che lascia i tifosi fanesi delusi. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-1, dopo un match combattuto fino all’ultimo minuto. Il gol del Fano è stato segnato al 19’ della ripresa, ma il San Costanzo ha risposto prontamente, portando a casa un punto importante. I giocatori delle due squadre sono scesi in campo con determinazione, cercando di conquistare la vittoria. La partita si è giocata allo stadio Marottese, davanti a un pubblico appassionato.
sancostanzomarottese 1 alma fano 1 SAN COSTANZO MAROTTESE (4-4-2): Palazzi; Brancasecca (36’ st Cozzolino), Ferri (19’ st Paszynski), Passarini, Vitali; Dione, Rivelli, Saurro A. (39’ st Polverari), Speranzini; Saurro S., Benvenuti (45’ st Zepponi). A disp. Giulini, Pierelli, Petrini, Ruta, Pierini. All. Carta. ALMA FANO (4-3-3): Santini; Malshi (10’ st Sartori), Fontana, Saponaro, Giacomelli; Roberti, Mattioli, Vagnarelli (40’ st Moschella); Pierpaoli, Gucci, Zaccardo (28’ st Fulvi). A disp. Tommasino, Innocenti, Rovinelli, Sabattini, Niang, Palazzi, Omiccioli. All. Omiccioli M. Arbitro: Campoli di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
