Impresa del San Costanzo Fano si mangia le mani

Il San Costanzo ha pareggiato contro il Fano, un risultato che lascia i tifosi fanesi delusi. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-1, dopo un match combattuto fino all’ultimo minuto. Il gol del Fano è stato segnato al 19’ della ripresa, ma il San Costanzo ha risposto prontamente, portando a casa un punto importante. I giocatori delle due squadre sono scesi in campo con determinazione, cercando di conquistare la vittoria. La partita si è giocata allo stadio Marottese, davanti a un pubblico appassionato.