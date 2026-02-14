L' Italrugby si mangia le mani | è da applausi e comanda poi si fa rimontare e cade a Dublino

L’Italia ha dominato la prima parte della partita a Dublino, ma alla fine ha subito una rimonta che le è costata la vittoria. La squadra di casa, l’Irlanda, ha trovato la forza di reagire e conquistare il successo finale con due mete nella ripresa. I tifosi italiani sono rimasti delusi, soprattutto dopo aver visto la nazionale mettere sotto pressione gli avversari per quasi sessanta minuti, grazie a una meta di Nicotera che aveva fatto sperare in un risultato positivo.

Un grande primo tempo dell’Italia mette paura all’Irlanda, che però con due mete in un quarto d’ora nella ripresa ribalta il risultato e vince 20-13 il match che ha aperto la seconda giornata del Sei Nazioni. La squadra del c.t. Andy Farrell riscatta così la brutta sconfitta di una settimana fa in Francia e va a 4 punti, ma resta dietro all’Italia che grazie al bonus difensivo sale a quota 5. Match entrato nella storia perché il primo del Sei Nazioni diretto da una donna, la 33enne scozzese Holly Davidson, ex mediano di mischia, che già in passato aveva tagliato diversi traguardi: prima donna a tempo pieno nella sezione arbitrale scozzese, prima a dirigere un match degli All Blacks lo scorso novembre, ha diretto per due volte la finale dei Mondiali femminili e l’ultima finale di Challenge Cup tra Bath e Lione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

