il referendum tradito e la vittoria dello scontro politico sul testo della riforma

Perché ha vinto il No e noi, assertori della separazione delle carriere fin dai tempi del processo Tortora, abbiamo aggiunto una nuova cicatrice al nostro sfortunato medagliere? Individuo i due motivi principali, a mio giudizio. Il primo: non si è votato sul testo della legge, ma sul cosiddetto contesto, a sinistra come a destra. A sinistra, il partito dei magistrati – il più spregiudicato e vorace – e il campo largo Pd-M5S hanno chiesto ai propri elettori di sconfiggere il governo di destra. Hanno puntato sul progetto meloniano di stringere i nodi del sistema in chiave orbaniana, leggendo questa riforma come l’anticamera di altre, più pericolose: in particolare il premierato, considerato l’architrave dell’autocrazia futura. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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