Meloni e il richiamo di Mattarella | tensioni sul Csm e scontro politico sul referendum

Giorgia Meloni ha risposto alle accuse delle opposizioni, che la accusano di aver fomentato uno “scontro istituzionale” e di aver mostrato ostilità verso il Presidente Mattarella. La premier ha riconosciuto pubblicamente il ruolo del Capo dello Stato, ma la polemica si intensifica con tensioni sul Consiglio superiore della magistratura e il referendum. La discussione si fa più accesa, mentre le opposizioni chiedono chiarimenti e rispetto delle istituzioni. La situazione politica resta calda, con i partiti pronti a confrontarsi nelle prossime settimane.

La replica della premier alle opposizioni. Alle accuse delle opposizioni di aver alimentato uno "scontro istituzionale" e mostrato ostilità verso il Capo dello Stato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto riconoscendo pubblicamente il ruolo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In un'intervista a Sky TG24, la premier ha dichiarato di non aver sentito il Colle nelle ultime ore, ma di aver ritenuto "giuste" le parole pronunciate dal Capo dello Stato, in particolare il passaggio sul rispetto reciproco tra istituzioni e sull'esigenza che il Consiglio Superiore della Magistratura resti fuori dalle dinamiche politiche.