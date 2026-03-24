Milioni di grazie, tra questi in prima linea il Fatto, a quanti hanno davvero speso ogni energia per la vittoria del No e per la tutela della Costituzione antifascista. Sarebbe, tuttavia, ingeneroso dimenticare il ruolo della presidente Meloni, del sottosegretario Mantovano, del ministro Nordio, della signora Bartolozzi, del sottosegretario Delmastro. solo per citarne solo alcuni. La presidente del Consiglio ha deciso, come Renzi a suo tempo, di scendere in campo e di chiedere un voto sul governo. Ora dovrebbe seguire le orme di Renzi che, dopo la sconfitta, decise di salutare. Il ministro Nordio, con la fedelissima Bartolozzi, hanno evocato complotti, plotoni di esecuzioni, magistrati paramafiosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il referendum è stato vinto, nonostante i tentativi di broglio politico e mediatico

Articoli correlati

"Questi ragazzi morendo hanno vinto. Lo Stato ha vinto. Noi abbiamo vinto"Occhi lucidi, viso rigato dalle lacrime, voce tremante ma desiderosa di raccontare, rendere onore a chi è caduto per la difesa della legalità.

Referendum, Donzelli: “È stato anche un voto politico, ma il governo Meloni arriverà a fine legislatura”Tocca a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, l’analisi della sconfitta del Sì al referendum sulla giustizia.

Referendum Giustizia: le BUGIE di chi vota SÌ e chi vota NO

Altri aggiornamenti su Il referendum è stato vinto nonostante...

Temi più discussi: Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Referendum Costituzionale. Si vota il 22 e 23 marzo; Referendum Giustizia 2026, vince il No: bocciata la riforma della separazione delle carriere; Referendum: perché votare Sì.

Il referendum è stato vinto, nonostante i tentativi di broglio politico e mediaticoMilioni di grazie, tra questi in prima linea il Fatto, a quanti hanno davvero speso ogni energia per la vittoria del No e per la tutela della Costituzione antifascista. Sarebbe, tuttavia, ingeneroso d ... ilfattoquotidiano.it

Giuseppe Sala: Il referendum è stato il Papeete della giustizia. Il mio futuro? In politica, se ci saranno le condizioni...Il sindaco di Milano ha commentato, in collegamento con Rtl 102.5, i risultati della consultazione referendario e la vittoria del No: È emerso che si può essere ancora seri, pragmatici e non populist ... msn.com

Bisogna che si spenda più di qualche parola per quelli che sono i vincitori morali e nei numeri di questo Referendum. I giovani. Gli studenti. I diciottenni al primo voto. Gli universitari. I fuori sede. Hanno fatto di tutto per scoraggiarli, per impedir loro di partecipa - facebook.com facebook

Referendum e il trionfo del No a Genova: quel vento sempre più impetuoso che soffiada sinistra x.com