DAZN rinnova i diritti per la trasmissione dell’ATP Challenger Tour per il triennio 2026-2028

Da sportintv.eu 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

DAZN ha annunciato il rinnovo dei diritti per la trasmissione dell’ATP Challenger Tour per il periodo 2026-2028. La piattaforma garantirà la copertura esclusiva di tutti i turni, ad eccezione di quelli giocati in Italia. Questa scelta conferma l’impegno di DAZN nel garantire agli appassionati di tennis un accesso continuo alle competizioni di livello internazionale, contribuendo a consolidare l’interesse verso questo sport in crescita nel nostro paese.

In un anno che ha visto il tennis imporsi come uno degli sport più seguiti e discussi in Italia, DAZN annuncia il rinnovo dei diritti per la trasmissione dell’ATP Challenger Tour per il triennio 2026-2028, con copertura in esclusiva su tutti i turni, fatta eccezione per quelli disputati in Italia. Grazie all’accordo con ATP Media, . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

dazn rinnova i diritti per la trasmissione dell8217atp challenger tour per il triennio 2026 2028

© Sportintv.eu - DAZN rinnova i diritti per la trasmissione dell’ATP Challenger Tour per il triennio 2026-2028

Leggi anche: DAZN rinnova l’ATP Challenger Tour 2026-2028: il tennis dei talenti emergenti corre in esclusiva

Leggi anche: Confapi Lecco Sondrio rinnova il consiglio: due nuovi imprenditori alla guida per il triennio 2025-2028

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Programmazione Basket : i prossimi eventi sulla nostra App; DAZN abbraccia la Kings League nel 2026: il Mondiale in streaming gratuito; Cronache di Spogliatoio conquista i diritti esclusivi della Supercoppa Spagna gratis su YouTube; DAZN acquisisce i diritti della Kings League 2026 e porta in streaming la Kings World Cup Nations.

dazn rinnova diritti trasmissioneDAZN rinnova l’accordo per l’ATP Challenger Tour fino al 2028 - Tennis e TV | Accordo triennale con ATP Media in esclusiva tranne che per i tornei disputati nel nostro Paese. msn.com

DAZN rinnova l’ATP Challenger Tour 2026-2028: il tennis dei talenti emergenti corre in esclusiva - Accordo con ATP Media, copertura live globale dei tornei chiave della crescita professionale e offer... digital-news.it

Grande basket internazionale: Dazn rinnova i diritti fino al 2029 - Si parte domani, 27 novembre, con le qualificazioni ai Mondiali maschili “Fiba Men’s World Cup 2027 qualifiers”: l’Italia sul parquet alle 20 contro l’Islanda ... tuttosport.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.