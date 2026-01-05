DAZN rinnova i diritti per la trasmissione dell’ATP Challenger Tour per il triennio 2026-2028
DAZN ha annunciato il rinnovo dei diritti per la trasmissione dell’ATP Challenger Tour per il periodo 2026-2028. La piattaforma garantirà la copertura esclusiva di tutti i turni, ad eccezione di quelli giocati in Italia. Questa scelta conferma l’impegno di DAZN nel garantire agli appassionati di tennis un accesso continuo alle competizioni di livello internazionale, contribuendo a consolidare l’interesse verso questo sport in crescita nel nostro paese.
