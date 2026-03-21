Rovesciata da paura in Francia! E il Lens supera il Psg in classifica

Il Lens ha vinto 5-1 contro l’Angers, conquistando così la prima posizione in classifica di Ligue 1. La partita è stata caratterizzata da una rovesciata spettacolare e da un risultato netto. La squadra francese supera in classifica il Psg, che ha due gare in meno, ma rimane al secondo posto. La prossima giornata si prospetta decisiva per le posizioni di vertice.

Continua il sogno del Lens, che grazie alla vittoria per 5-1 sull'Angers, si riprende la testa della classifica in Ligue 1 davanti al Psg (che però ha due partite in meno). Tra i protagonisti della "manita" c'è anche Matthieu Udol, che chiude i conti con una rovesciata pazzesca. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rovesciata da paura in Francia! E il Lens supera il Psg in classifica Articoli correlati Ligue 1: Psg abbattuto da un super Monaco, il Lens torna a -1, Rennes quinto in solitariaParigi (Francia) 9 marzo 2026 – Il Psg cercava la fuga e invece la Ligue 1 rimane un affare a due. Leggi anche: Tonfo interno del Lens col Monaco, il Psg batte il Metz e torna in testa da solo Aggiornamenti e notizie su Rovesciata da paura in Francia E il... Discussioni sull' argomento Saliceto, il big match è tuo! Magia di Massa Boa in rovesciata, ma non basta alla Sanmichelese; Rovesciata spettacolare: ecco il gol più bello del giovedì europeo. VIDEO; Reggioravagnese, Simigliani illumina Palmi con una rovesciata da urlo: Quando è arrivato il pallone, non ci ho pensato due volte · LaC News24; Edoardo Bove, il cuore altrove: Il mio gol per Martina, lo sognavo da un anno. Annamaria tra forno e fornelli. . La torta rovesciata alle arance è un dolce da credenza semplice, ideale per la colazione, la merenda o per completare un pranzo. https://blog.giallozafferano.it/iannamaria/ricetta-torta-rovesciata-alle-arance/ facebook