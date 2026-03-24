Il progetto per la rinascita del campo da calcio al Maccagnolo

Il Comune ha dato il suo supporto a un progetto volto a rinnovare il campo da calcio situato in via Ferdinando Magellano, nel quartiere Maccagnolo. Il progetto è stato presentato dalla parrocchia di San Donato in collaborazione con il Centro sportivo italiano. La proposta prevede interventi di miglioramento e valorizzazione dell’area, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni originarie del campetto.

Il Comune patrocina il progetto per la valorizzazione del campetto da calcio in via Ferdinando Magellano presentato dalla parrocchia di San Donato in Maccagnolo in partnership con il Centro sportivo italiano. L’intento è quello di rendere l’impianto comunale un centro di aggregazione polivalente, d’inclusione sociale e di rigenerazione urbana del quartiere. A occuparsene sarà un direttivo di giovani dell’oratorio che avrà il compito di pianificare l’utilizzo degli spazi, curare l’area per mantenere un ambiente sicuro e accogliente, promuovere le attività che vi si svolgeranno, concordare con l’amministrazione comunale la regolamentazione degli orari di accesso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Nuova piscina comunale, il progetto: "A rischio alberi e campo da calcio""Gli interventi edilizi in città devono sempre per forza comportare l’eliminazione di verde e di alberi esistenti?" Lo denunciano preoccupati alcuni... Leggi anche: Il campione portoghese acquista il 25 per centro del club che milita nella B iberica: "Da tempo voglio contribuire al calcio al di là del campo». Ronaldo torna in Spagna con l’Almeria