Un famoso calciatore portoghese ha annunciato di aver acquisito una quota significativa di un club di seconda divisione spagnola. L’atleta, noto per le sue imprese sul campo, ha deciso di entrare nel mondo del calcio anche dal lato imprenditoriale, diventando azionista di una squadra in crescita. La sua partecipazione rappresenta un passo importante per il club, che attualmente si trova tra le prime posizioni della classifica.

Il campione Cristiano Ronaldo torna nel calcio spagnolo però da azionista. L’attaccante portoghese ha reso noto di avere acquistato il 25 per cento delle quote dell’Almeria, club andaluso attualmente terzo nella Liga Hypermotion, la seconda divisione iberica. L’operazione è stata favorita dal fatto che il club che è controllato dal colosso saudita Mc Group di Mohammed Al-Khereiji che ha tra i suoi ‘asset’ lo stadio dell’Al-Nassr, la squadra in cui gioca CR7. Ronaldo, che da calciatore insegue il traguardo dei 1.000 gol ufficiali in carriera, ha effettuato l’operazione attraverso la CR7 Sports Investments, una nuova filiale della societa’ CR7 SA, tramite la quale l’attaccante gestisce i suoi affari e investimenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il campione portoghese acquista il 25 per centro del club che milita nella B iberica: "Da tempo voglio contribuire al calcio al di là del campo». Ronaldo torna in Spagna con l’Almeria

Almería, colpo CR7: Cristiano Ronaldo acquista il 25% del clubIl portoghese entra in società tramite la CR7 Sports Investments: obiettivo ritorno immediato nella Liga.

