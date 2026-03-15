Nuova piscina comunale il progetto | A rischio alberi e campo da calcio

Un nuovo progetto di piscina comunale ha suscitato preoccupazioni tra alcuni cittadini della zona, che segnalano possibili rischi per gli alberi e il campo da calcio esistenti. Le persone coinvolte, tra residenti e genitori di giovani calciatori, si interrogano sulla necessità di eliminare verde e alberi durante gli interventi edilizi in città, sottolineando le implicazioni di questa operazione.

"Gli interventi edilizi in città devono sempre per forza comportare l’eliminazione di verde e di alberi esistenti?" Lo denunciano preoccupati alcuni cittadini che abitano in zona piscina insieme ad altri che la frequentano perché genitori di ragazzi che giocano in una squadra di calcio giovanile. "Una nuova operazione edilizia – scrivono attraverso il botanico Ugo Pellini, che si fa loro portavoce – verrà compiuta per la costruzione della nuova piscina comunale; il luogo interessato è tra viale Olimpia via Melato e Viale dei Partigiano. La nuova piscina verrà costruita in uno spazio che attualmente è verde e non, come credevamo, sul sito di quella vecchia di via Melato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova piscina comunale, il progetto: "A rischio alberi e campo da calcio" Articoli correlati La piscina comunale di Monza in mano alla società cesenate, previsto un maxi progetto da un milione di euroAround Sport, realtà con sede a Cesena specializzata nella gestione di impianti sportivi e piscine, ha acquisito la gestione della piscina comunale... Piscina comunale, ci siamo. Nuova offerta dopo lo stop di 4 mesiTorna definitivamente a pieno regime la piscina comunale di Figline, anche con un ampliamento dell’offerta rispetto a settembre, prima cioè della... Altri aggiornamenti su Nuova piscina Temi più discussi: Nuova piscina comunale, il progetto: A rischio alberi e campo da calcio; Al via le operazioni di collaudo della nuova piscina; Cagliari, nuova piscina comunale con cascata in viale Don Giussani; Corsi per le scuole e riabilitazione, pronta entro giugno la piscina di via Prati. Via ai lavori della nuova piscina all’apertoA Savignano il progetto, finanziato con 500mila euro dalla Regione, è stato adeguato dopo il rinvenimento di fornaci romane ... ilrestodelcarlino.it Voglia d’estate sull’Appennino. Nuova sala macchine in piscinaConcluso un altro importante step per l’ammodernamento dell’impianto comunale Conca del Sole. La sindaca Barbara Franchi: È una grande opportunità per il futuro turistico del nostro territorio. msn.com E tu come la vorresti la tua nuova piscina a sfioro Chiara Scura Scrivimelo nei commenti facebook Lesioni midollari: è stata inaugurata la nuova piscina dell’Unità Spinale del Niguarda. Scopri di più bit.ly/46M2Cd7 #sport #sportanddisability #inclusion #sportinclusion #disabilityinclusion #disabili #support #rights #SuperAbileInail x.com