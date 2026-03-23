Referendum vittoria del No Bandecchi | il verdetto dei cittadini va rispettato

Da iltempo.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il risultato del referendum è chiaro: ha vinto il No. Ed è un risultato che va rispettato senza ambiguità, perché quando i cittadini votano, la loro scelta è sempre sovrana. Resto convinto che, quella proposta, fosse una riforma giusta e necessaria, una riforma che puntava a rendere la Giustizia più equilibrata, più trasparente, più credibile. Ma in democrazia non basta essere convinti di avere ragione: serve il consenso dei cittadini, e oggi quel consenso non c'è stato. Non ha neanche importanza il tipo di campagna, il clima in cui si è svolta, le gravi sbavature da entrambe le parti, le informazioni distorte: il verdetto si accetta". Questo il commento del leader di Dimensione Stefano Bandecchi sul risultato del quesito referendario sulla Riforma Costituzionale della Giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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