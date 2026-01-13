Il presidente Sospiri sul consiglio di Stato | Errori formali ma elezioni valide Pronti a una nuova campagna elettorale

Il presidente Sospiri commenta la sentenza del Consiglio di Stato sulle recenti elezioni a Pescara, sottolineando che, nonostante alcuni errori formali, le elezioni sono state considerate valide. La decisione conferma la regolarità del voto e apre la strada a possibili future campagne elettorali. La sentenza rappresenta un importante pronunciamento sulla legittimità delle elezioni amministrative nel Comune.

La sentenza odierna del consiglio di Stato dimostra e certifica di nuovo che le ultime elezioni amministrative al Comune di Pescara erano e sono valide”. Questo il commento del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri alla decisione dei giudici che il voto lo hanno annullato in 23. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

