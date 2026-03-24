"È un momento molto commovente, perché ha vinto la Costituzione, hanno vinto quelle persone che sono andate a votare, l’affluenza è un grande segno di partecipazione democratica e in piccola parte è anche una vittoria della magistratura, che non meritava da parte della politica i continui attacchi e le continue delegittimazioni, perché noi certamente abbiamo i nostri limiti, facciamo i nostri errori, dobbiamo migliorare in moltissime cose, ma siamo un’istituzione dello Stato". Sono le parole del presidente del Tribunale Fabio Roia, ad ufficializzare una vittoria del "No" attesissima da parte della Magistratura, decine di magistrati erano nell’Aula magna del palazzo di Porta Vittoria per festeggiare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il presidente del Tribunale: "É stata garantita l’indipendenza"

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