La guida del Tribunale Passione e impegno civile | Il valore Indipendenza

Altro che Wonder Woman, se ripensa alla bambola portafortuna che le fu regalata in occasione dell’insediamento dalla presidente facente funzione Lucia Schiaretti. Poteri speciali a fronte di una situazione speciale? "A dire il vero qui ci vorrebbe Mandrake, e comunque non sono per i poteri straordinari perché il funzionamento di un tribunale dovrebbe essere ordinaria amministrazione, fisiologico: sto operando in questo senso, perché i problemi possano diventare ordinari e non patologici". I problemi sono quelli ormai cronici del tribunale di Prato e, da tre mesi, la neopresidente Patrizia Pompei è impegnata ad affrontarli insieme all’attività giurisdizionale anche a costo di passare tutto il weekend al lavoro (come questo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prefettura di Avellino: premiati otto cittadini per impegno e valore civile

