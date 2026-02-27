Riforma della giustizia e manifesti del No in tribunale Stilo | Garantita la par condicio

In tribunale a Stilo, il presidente del Tribunale di Reggio Calabria ha affermato che non ci sono restrizioni sulla possibilità di affiggere manifesti, indipendentemente dalla tesi sostenuta. Ha sottolineato che la linea adottata mira a garantire la parità di condizioni per tutti, senza distinguere tra i vari punti di vista. La polemica riguarda i manifesti del No legati alla riforma della giustizia.

La presidente dell'Anm spiega che all'interno del palazzo, ad esempio vicino agli ascensori e ai vari piani, sono altresì presenti anche volantini che invitano a votare Si alla separazione delle carriere dei magistrati. "L'autorizzazione ad affiggere manifesti per il No e per il Si - aggiunge Stilo - è stata avanzata da entrambe le parti al presidente del Tribunale che l'ha regolarmente accolta. Ritengo che negli uffici giudiziari, non nelle aule, sia giusto poter discutere di una riforma che interessa non solo i magistrati ma tutti i cittadini". La giunta esecutiva distrettuale dell'Anm - ha annunciato Stilo - a breve renderà pubblico un documento per chiarire la posizione dell'associazione sulla vicenda". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

