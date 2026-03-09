Bergman a Pisa | Il posto delle fragole al Cinema

La Scuola Normale Superiore ospita lunedì 9 marzo 2026 alle 21:00 la proiezione di Il posto delle fragole presso il Cinema Arsenale. L'evento, parte della rassegna Sweet Dreams (are made of Film), è introdotto da Lorenza Graglia e Matteo Pioldi. Il biglietto costa 6 euro. L'iniziativa rientra nella programmazione del Cinema della Normale, che esplora la storia del cinema attraverso una lente onirica. La scelta ricade su un capolavoro di Ingmar Bergman, uscito alla fine del 1957, capace di fondere riferimenti culturali e tensione autobiografica. Questo film segna il culmine di un periodo artistico intenso per il regista svedese, noto anche per le sue attività teatrali con opere di Pirandello e Ibsen.