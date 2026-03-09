Il cinema della Normale | proiezione de ' Il posto delle fragole'

Il cinema della Normale si prepara a riprendere le proiezioni con la rassegna intitolata 'Sweet Dreams (are made of Film)', dedicata a un viaggio nella storia del cinema attraverso immagini oniriche. La prima pellicola in programma è 'Il posto delle fragole', un classico che sarà mostrato in sala per un pubblico interessato a scoprire o riscoprire questo film.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Il Cinema della Normale torna in sala con 'Sweet Dreams (are made of Film)', una rassegna che si propone di esplorare la storia del cinema attraverso la lente dell’onirico. Pur unificati da un medesimo linguaggio, che gioca su atmosfere misteriose e visionarie, i film scelti dalle allieve e dagli allievi della Scuola Normale Superiore spaziano infatti tra generi ed epoche molto distanti. Si prosegue con "Il posto delle fragole", film che consacrò definitivamente Ingmar Bergman agli occhi della critica internazionale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

Il Cinema della Normale: proiezione de 'Il cielo sopra Berlino'Sanremo 2026, le pagelle della serata cover: Arisa, Ditonellapiaga e TonyPitony sublimi (9), Samurai Jay (e Belén) insignificanti (4), Sayf show (8)...

Il Cinema della Normale: proiezione di 'Eraserhead'Il Cinema della Normale torna in sala con 'Sweet Dreams (are made of Film)', una rassegna che si propone di esplorare la storia del cinema attraverso...

Contenuti utili per approfondire Il cinema della Normale proiezione de...

Temi più discussi: Il primo festival del cinema della storia è Italiano, lo sapevi?; Orchestra della Toscana per i Concerti della Normale; Polignano a Mare | Al Multisala TEATRO Vignola puoi trovare molto più della normale programmazione: scopri tutti gli eventi, i film d'Autore e le proposte teatrali del VIGNOLA!; Il divertente film d'azione Normal con Bob Odenkirk arriva nei cinema della Svizzera tedesca.

Breve storia del sesso al cinemaNe ho parlato con Mauro Giori, professore di storia del cinema all’Università Statale di Milano che da anni studia i rapporti tra cinema e sessualità ed è l’autore, tra le altre cose, di ... corriere.it

Il primo festival del cinema della storia è Italiano, lo sapevi?Il cinema, prima di diventare industria per alcuni e mito collettivo per altri, è stato (ed è) soprattutto un rito, capace di trasformare una proiezione in qualcosa di più di un normale spettacolo, cr ... esquire.com

"Buongiorno Le sembra normale che si possa circolare in una strada super centrale di Napoli in questo modo Una zona centralissima dove i controlli credo siano maggiori rispetto al resto della città. Sono ormai rassegnato . Me ne vado a Barcellona . Mi sc - facebook.com facebook

Con il cambio di stagione è normale sentirsi più affaticati: i consigli della nutrizionista per affrontare l'arrivo della primavera anche a tavola. x.com