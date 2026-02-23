Il caso Jekyll un teatro che plasma l’ombra dell’inconscio

Bergamo. Uno sguardo nell’ombra della mente umana, nel confronto di un doppio che si scinde tra Io e parte oscura. Una svolta psicanalitica, che avvicina Robert Louis Stevenson a Freud e Jung nel dialogo tra io ed inconscio, è quella che caratterizza “ Il caso Jekyll ”, spettacolo diretto da Sergio Rubini con protagonista Daniele Russo (produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Marche Teatro e Teatro Stabile di Bolzano), proposto al Teatro Donizetti da sabato 21 febbraio a domenica 1 marzo, all’interno della Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti. Adattamento del celebre racconto gotico di Robert Louis Stevenson (adattato da Carla Cavalluzzi e Rubini), lo spettacolo viene introdotto dalla voce narrante di Pierluigi Corallo, che si presenta sul palco a sipario chiuso, con un manoscritto salvato dalle fiamme e dall’oblio, testimonianza della vicenda oscura di Henry Jekyll, studioso della mente di fine Ottocento, che individua le cause delle malattie mentali: il conflitto tra l’Io e la propria parte oscura, un’ombra che segna (anche scenograficamente) la presenza e la forza dell’Inconscio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il caso Jekyll, il doppio che ci abita in scena al Teatro Donizetti

Al Donizetti "Il caso Jekyll" con Daniele Russo e regia di Sergio Rubini

Bergamo, al teatro Donizetti c'è Il caso Jekyll e il suo «bel carattere negativo»

Al Donizetti Il caso Jekyll con Daniele Russo e regia di Sergio Rubini

