In Sardegna manca il pellet | file fuori dai negozi e prezzi che esplodono E ora il caso finisce in procura
In Sardegna, la carenza di pellet ha causato file fuori dai negozi e un aumento dei prezzi. La mancanza di questo combustibile si deve a problemi nella distribuzione e alla crescente domanda. Molti cittadini si trovano a cercare alternative per riscaldare le case, mentre i negozi segnalano difficoltà nell’approvvigionamento. La situazione ha portato l’intervento delle autorità e l’apertura di un’indagine in procura. La crisi si estende su tutta l’isola, dove i rifornimenti sono ormai ridotti al minimo.
C’è un problema in Sardegna e riguarda la fornitura di pellet. Lo riportano diversi quotidiani locali, spiegando che da giorni i negozi che di solito forniscono questo tipo di merce sono senza scorte. E non sanno nemmeno quando ci saranno a breve nuove consegne. Nell’isola il riscaldamento con questa tipologia di stufe è molto diffuso. Il prezzo per un sacco da 15 chili, quando disponibile, oscilla tra i 7 e gli 8,50 euro. Salendo tra i 9 e i 13 euro in alcune aree. File chilometriche e ore di attesa: le scene davanti alle attività che vendono il combustibile ecologico. Oggi la Nuova Sardegna dedica un reportage dalla zona industriale di Sassari, dove da giorni è caccia al famigerato combustibile ecologico.🔗 Leggi su Open.online
Da giorni non si parla d'altro: in Sardegna manca il pellet e quel poco che c'è viene venduto a prezzi folli. A farne le spese Come sempre le famiglie e gli anziani con piccole pensioni, vessati da un sistema speculativo che fa acqua da tutte le parti.