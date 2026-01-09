Bando l' amministrazione comunale in cerca di un gestore per il bar del prestigioso teatro Lyrick di Assisi

Da perugiatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Assisi ha aperto una procedura di manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione del bar presso il Teatro Lyrick. Si invitano le imprese interessate a presentare la propria candidatura entro i termini stabiliti. Questa iniziativa mira a garantire un servizio qualificato per il pubblico del teatro, valorizzando l’offerta e la qualità dell’esperienza presso questa importante sede culturale.

Ancora pochi giorni a disposizione per partecipare alla manifestazione d’interesse promossa dal Comune di Assisi per la gestione del bar del Teatro Comunale Lyrick. Il servizio è richiesto durante gli spettacoli, nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il Comune cerca un gestore per nove anni per il circolo di tennis e l'annesso bar: il bando pubblico

Leggi anche: Teatro, "Rumori fuori scena" dà il via alla stagione del Lyrick di Assisi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il assume; ALLEGATO 6_Formulario di Progetto-signed; Agricoltura eroica, 150 mila euro di finanziamenti a fondo perduto. Aperto il bando; Concorso Comune Qualiano Istruttori e Assistenti Sociali 2026: 7 posti a tempo indeterminato.

bando amministrazione comunale cercaIl Comune cerca gestori per il nuovo centro civico - Il Comune di Conselice ha pubblicato il bando per la presentazione di manifestazioni d’interesse al fine di individuare un ente del terzo settore con il ... ravennaedintorni.it

Il Comune cerca olivicoltori . Bando gratuito per curare i terreni - Il Comune di Rignano cerca olivicoltori per gestire gratuitamente terreni comunali coltivati ad ulivi per il triennio 2024- lanazione.it

Mostra Puccini Manifesto. Il Comune cerca sponsor. Bando aperto sul sito - Il Comune di Lucca celebra Giacomo Puccini con la mostra "Giacomo Puccini Manifesto", esponendo oltre 100 manifesti originali che raccontano la vita del Maestro in un parallelismo con la storia ... lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.