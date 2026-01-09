Bando l' amministrazione comunale in cerca di un gestore per il bar del prestigioso teatro Lyrick di Assisi
Il Comune di Assisi ha aperto una procedura di manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione del bar presso il Teatro Lyrick. Si invitano le imprese interessate a presentare la propria candidatura entro i termini stabiliti. Questa iniziativa mira a garantire un servizio qualificato per il pubblico del teatro, valorizzando l’offerta e la qualità dell’esperienza presso questa importante sede culturale.
Ancora pochi giorni a disposizione per partecipare alla manifestazione d’interesse promossa dal Comune di Assisi per la gestione del bar del Teatro Comunale Lyrick. Il servizio è richiesto durante gli spettacoli, nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
