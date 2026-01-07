Il Piccolo Principe al Teatro di Documenti | magia e burattini

Il Teatro di Documenti di Roma presenta lo spettacolo “Il Piccolo Principe”, un'esperienza teatrale con burattini e attrice. L’appuntamento è domenica 11 gennaio 2026 alle ore 16:00. Un’occasione per immergersi in una narrazione delicata e coinvolgente, adatta a pubblico di tutte le età. Un evento da non perdere per chi desidera riscoprire il fascino del teatro di figura in un contesto intimo e originale.

Cosa: Lo spettacolo teatrale per burattini e attrice "Il Piccolo Principe".. Dove e Quando: Teatro di Documenti (Roma), domenica 11 gennaio 2026 alle ore 16:00.. Perché: Un adattamento poetico e interattivo di un classico immortale, ideale per la prima esperienza teatrale dei bambini.. L'universo onirico di Antoine de Saint-Exupéry torna a vivere sul palcoscenico romano in una veste inedita e suggestiva. Il prossimo 11 gennaio 2026, il Teatro di Documenti ospiterà la Compagnia Interno 13 con la sua personale interpretazione de Il Piccolo Principe, uno spettacolo che fonde l'arte dei burattini con la presenza scenica di un'attrice narrante.

“Il Piccolo Principe”, spettacolo per burattini e attrice, in scena al Teatro di Documenti - In arrivo lo spettacolo “Il Piccolo Principe” in scena al Teatro di Documenti l’11 gennaio alle ore 16: le info utili. corrierenazionale.it

“Il Piccolo Principe” - Questo sito utilizza i cookies per personalizzare gli annunci pubblicitari e analizzare il traffico. lafolla.it

"È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante" Antoine de Saint-Exupéry, "Il piccolo principe" #LeCoseInutili #SalaLettura Andy Warhol, "Senza titolo (rosa rossa)", 1955 x.com

Collezione piccolo principe !! Una fiaba per un giorno indimenticabile per il vostro bimbo - facebook.com facebook

