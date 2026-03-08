Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-2 LIVE | segna Puczka Deme va ad un soffio dal pareggio!

Nella partita tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, il risultato finale è di 1-2 con Puczka che segna per la Juventus e Deme che sfiora il pareggio. La gara si è disputata nella 31ª giornata di Serie C 202526, con aggiornamenti in tempo reale sulla cronaca, moviola e tabellino. La sfida si è conclusa con la vittoria della Vis Pesaro.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen è tornata a vincere nel turno infrasettimanale contro il Pontedera e ora a caccia di continuità per blindare la zona playoff nel match casalingo con la Vis Pesaro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-2: sintesi e moviola. 40? Occasione Deme – Sfiora il pareggio la Juventus! Grande azione corale: Licina va da Puczka: cross teso con la sponda di Cudrig per Deme, che si gira e calcia ma trova il riflesso monumentale di Pozzi a sbarrargli la strada.