Pianese ko! Stop alla striscia positiva La Vis Pesaro si impone al Comunale

La Pianese interrompe la sua serie positiva e cade tra le mura amiche contro la Vis Pesaro, che vince 2-1 al Comunale. La squadra di casa parte bene, ma gli ospiti trovano il gol del vantaggio nel secondo tempo e resistono al tentativo di rimonta della Pianese. La partita si conclude con i tre punti portati a casa dalla Vis Pesaro, che si prende la vittoria in trasferta.

PIANESE 1 VIS PESARO 2 PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Amey, Gorelli, Chesti (48’st Colombo); Sussi, Bertini, Proietto (48’st Ianesi), Martey (19’st Coccia); Tirelli (13’st Bellini), Sodero (19’st Peli); Fabrizi. Panchina: Nespola, Reali, Balde, Simeoni, Ercolani, Jasharovski, Nicastro. Allenatore Birindelli. VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Zoia; Durmush (34’st Barranco), Paganini, Di Paola, Vezzoni; Giovannini (21’st Pucciarelli), Machin (48’st Mariani); Nicastro (21’st Stabile). Panchina: Guarnone, Fratti, Piras, Di Renzo, Berengo, Bastianelli, Podrini, Rizza, Franchetti, Ventre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

