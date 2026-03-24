Il Pentagono detta alle aziende di satelliti spia cosa dire e non dire sulla guerra in Iran | una censura senza precedenti

Recentemente sono emerse indiscrezioni su come il dipartimento della difesa abbia imposto alle aziende di satelliti spia restrizioni sulla comunicazione riguardo alle operazioni in Iran. Il livello di segretezza attorno alla guerra è molto elevato, con poche informazioni ufficiali disponibili su bombardamenti, obiettivi colpiti o risultati delle missioni. Questa mancanza di dati alimenta interrogativi sulla trasparenza delle operazioni militari in quella regione.

Il livello di segretezza che circonda la guerra contro l’Iran è senza precedenti. Pochi dati ufficiali sul numero di bombardamenti, sui bersagli colpiti o sugli effetti reali delle operazioni. E ora l’amministrazione Trump ha deciso di estendere il controllo anche alle aziende private che gestiscono i satelliti da ricognizione: non basta nascondere le informazioni, bisogna anche controllare il linguaggio con cui il pubblico americano (e non solo) viene informato. Lo rivela un’inchiesta esclusiva, pubblicata su Substack, a firma del giornalista investigativo Ken Klippenstein, che ha ottenuto una guida interna della U.S. Space Force inviata a tutte le principali società di satelliti commerciali subito dopo l’inizio dei bombardamenti americani e israeliani sull’Iran, il 28 febbraio. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il Pentagono detta alle aziende di satelliti spia cosa dire (e non dire) sulla guerra in Iran: una censura senza precedenti Articoli correlati Leggi anche: Charlie Chaplin, si può dire tutto senza dire una parola Crosetto, il referendum e l’arte di dire senza dire: ‘Occorre spoliticizzare la scelta’Il ministro della difesa, Guido Crosetto, nell'intervista al Corriere della Sera si esprime sul referendum. Pax Americana: The Weaponization of Space Una raccolta di contenuti su Pentagono detta Discussioni sull' argomento Iran, Trump: Ho chiesto a Netanyahu di non colpire più giacimenti iraniani; Londra autorizza gli Stati Uniti ad utuilizzare le basi per proteggere lo Stretto di Hormuz; Il Pentagono vuole modelli AI addestrati con dati militari; Trump esclude la tregua: Abbiamo vinto. Sì di Londra all'uso delle sue basi per raid nel Golfo. Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone hanno condannato gli attacchi e dato disponibilità a cooperare sullo Stretto. Pentagono chiede 200 miliardi per continuare la guerra. Hezbollah detta le condizioni per non attaccare l'ambasciata - facebook.com facebook Il dipartimento della Difesa statunitense ha detto che chiuderà l’area del Pentagono dedicata alla stampa x.com