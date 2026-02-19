Crosetto il referendum e l’arte di dire senza dire | ‘Occorre spoliticizzare la scelta’
Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha commentato il referendum, sottolineando l’importanza di evitare che diventi uno scontro politico. Il suo obiettivo è spostare l’attenzione sull’aspetto pratico della questione, senza alimentare divisioni. Crosetto invita a non politicizzare troppo il voto, preferendo un approccio più neutro. Con questa posizione, cerca di mantenere il dibattito focalizzato sui fatti anziché su polemiche. La sua opinione si inserisce in un momento di grande attenzione pubblica sul tema.
Il ministro della difesa, Guido Crosetto, nell'intervista al Corriere della Sera si esprime sul referendum. Qualunque sarà l'esito, la stabilità del governo Meloni non vacillerà ma occorre smettere di polarizzare la giustizia. L'esito delle votazioni sarà un terno a lotto che dipende dalla partecipazione Un tono da uomo che pesa le parole, anche quando sembra lasciarle cadere per caso, e risposte che, più che chiudere il discorso, lo aprono a chi sa leggere tra le righe. Questa è sensazione che resta dopo l’intervista del ministro della Difesa, Guido Crosetto al Corriere della Sera: un dialogo rubato tra un piano e l’altro della Camera, mentre il ministro scende le scale e insieme prova a far scendere i toni della politica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Referendum: Boccia, 'dire no significa difendere la Costituzione'Il referendum rappresenta un momento di confronto importante per la nostra democrazia, che si basa sull'equilibrio tra i poteri dello Stato.
Referendum Giustizia, a Napoli presentato il Comitato 'Giusto dire No'A Napoli è stato presentato il comitato 'Giusto dire No' in vista del referendum sulla giustizia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Crosetto: Il referendum sulla giustizia un terno al lotto. Ma non impatterà sul governo, Meloni non ci ha messo la firma; Referendum, Crosetto: Non è un derby di calcio, né la battaglia di Giorgia Meloni. Nessun effetto sul governo; Referendum, Crosetto 'non scelta politica ma terzietà magistrati'; Referendum, Crosetto: Non è una battaglia storica di FdI: andiamo avanti pure se vince il No.
Referendum, Crosetto: «Non è un derby di calcio, né la battaglia di Giorgia Meloni. Nessun effetto sul governo»Guido Crosetto sospira sulle scale che portano all’uscita di Montecitorio avvolto in un trench grigio. «Se votano in pochi è un terno al lotto...». Camera dei ... ilmessaggero.it
Crosetto Il referendumun un terno al lotto, ma non impatterà sul governoROMA (ITALPRESS) – Questo è un referendum che si vince con il buon senso, con la moderazione, con il ragionamento. E’ questione di spiegare alla gente che si deve informare. Bisogna restare sul merit ... msn.com
“Non ho letto bene quello che è successo, vengo da una riunione di quattro ore…”, sorride il ministro della Difesa Guido Crosetto se gli si chiede un commento sulle parole durissime del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di poche ore prima al plen facebook
Il 22 e 23 Marzo di quest’anno si svolgerà il Referendum sulle modifiche costituzionali in tema di Giustizia. Troverete allegata una breve informazione (prodotta dalla IA di google) sui temi che tocca. Non voglio affrontare i temi. Vorrei invitare tutti invece ad info x.com