Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha commentato il referendum, sottolineando l’importanza di evitare che diventi uno scontro politico. Il suo obiettivo è spostare l’attenzione sull’aspetto pratico della questione, senza alimentare divisioni. Crosetto invita a non politicizzare troppo il voto, preferendo un approccio più neutro. Con questa posizione, cerca di mantenere il dibattito focalizzato sui fatti anziché su polemiche. La sua opinione si inserisce in un momento di grande attenzione pubblica sul tema.

Il ministro della difesa, Guido Crosetto, nell'intervista al Corriere della Sera si esprime sul referendum. Qualunque sarà l'esito, la stabilità del governo Meloni non vacillerà ma occorre smettere di polarizzare la giustizia. L'esito delle votazioni sarà un terno a lotto che dipende dalla partecipazione Un tono da uomo che pesa le parole, anche quando sembra lasciarle cadere per caso, e risposte che, più che chiudere il discorso, lo aprono a chi sa leggere tra le righe. Questa è sensazione che resta dopo l’intervista del ministro della Difesa, Guido Crosetto al Corriere della Sera: un dialogo rubato tra un piano e l’altro della Camera, mentre il ministro scende le scale e insieme prova a far scendere i toni della politica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crosetto, il referendum e l’arte di dire senza dire: ‘Occorre spoliticizzare la scelta’

