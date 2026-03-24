Il papà di Holly e Benji Y?ichi Takahashi ospite d' onore di Etna Comics 2026

Il tiro a effetto, il tiro della tigre, la catapulta infernale, il sogno di volare in Brasile con l’amico Roberto e i Mondiali vinti con il Giappone. Tra compiti per casa e interrogazioni da preparare, alzi la mano chi ha mai perso una sola scena o azione dell’anime più popolare del mondo del calcio. figuriamoci una puntata! Tutti staranno già canticchiando: “Due sportivi, due ragazzi, per il calcio sono pazzi. ” – ma anche – “un cannoniere ed un portiere, determinati e scatenati, hanno la classe dei fuoriclasse. ”. Non ci sono dubbi, è la sigla italiana di Holly e Benji, nella prima e nella seconda versione. Un cartone animato nel cuore di tutti da oltre quarant’anni, che Etna Comics celebrerà durante la sua quattordicesima edizione con la presenza in area comics del creatore di Captain Tsubasa, il manga da cui ha preso ispirazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Maradona e Pelé contro Capitan Tsubasa, Holly e Benji. L’intelligenza artificiale crea una sfida leggendaria

Tutto pronto per il Day Zero di Etna Comics 2026Due giorni di divertimento allo stato puro, una nuova location e un gustoso assaggio di alcune delle aree tematiche che da sempre caratterizzano la...

Altri aggiornamenti su Etna Comics

Temi più discussi: A Etna Comics ospite d'onore il papà di Holly e Benji, il cartone che ha fatto sognare intere generazioni; Il papà di Holly e Benji sarà ospite d'onore di Etna Comics; Etna Comics 2026 – Il primo super ospite è Y?ichi Takahashi, papà di Captain Tsubasa; Etna Comics 2026: arriva Takahashi, papà di Holly.

Holly e Benji a Etna Comics: il papà di Captain Tsubasa, Y?ichi Takahashi, ospite d’onore alle CiminiereIl celebre mangaka giapponese Y?ichi Takahashi, creatore di Captain Tsubasa (Holly e Benji), sarà ospite a Etna Comics 2026 a Catania. Due giorni alle Ciminiere tra incontri con i fan e celebrazione d ... corrieretneo.it

A Etna Comics ospite d'onore il papà di Holly e Benji, il cartone che ha fatto sognare intere generazioniHolly e Benji, il cult dell'animazione nel cuore degli italiani da oltre quarant'anni, sarà protagonista a Etna Comics, che alla sua quattordicesima edizione ospiterà il creatore di Captain Tsubasa, ... lasicilia.it

Il papà di Holly e Benji sarà ospite d'onore di Etna Comics. Il celebre mangaka Yoichi Takahashi sarà a Catania il 30 e il 31 maggio #ANSA x.com

Il papà di Holly e Benji sarà ospite d'onore di Etna Comics. Il celebre mangaka Yoichi Takahashi sarà a Catania il 30 e il 31 maggio #ANSA facebook