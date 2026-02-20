Maradona e Pelé contro Capitan Tsubasa Holly e Benji L’intelligenza artificiale crea una sfida leggendaria

L’intelligenza artificiale ha organizzato una sfida tra le icone del calcio, come Maradona e Pelé, e i personaggi di Holly e Benji. L’evento, realizzato tramite un software avanzato, mostra come le immagini generano incontri tra sport e fantasia. I personaggi immaginari sono stati riprodotti in azioni di gioco realistiche, creando un confronto inedito. La scena si è svolta in un ambiente virtuale, lasciando gli spettatori senza parole. La sfida continua a incuriosire gli appassionati di tecnologia e sport.

L'intelligenza artificiale ha ancora una volta oltrepassato il confine tra realtà e finzione con un sorprendente incontro che vede opposte le più grandi leggende del calcio mondiale ai personaggi dell'universo di Captain Tsubasa, Holly e Benji. Grazie a strumenti avanzati di generazione video, il progetto ricrea un duello impossibile in cui personaggi come Pelé, Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Ibrahimovic, Zidane e Ronaldo Nazario condividono il campo con Oliver Atom, Marc Lenders e Benji Price. Il video è rilanciato da El Mundo deportivo https:www.mundodeportivo.comelotromundoviralia202602201004131778ia-crea-partido-imposible-leyendas-futbol-vs-campeones.