Dopo mesi di critiche e proteste da parte degli utenti, Microsoft sembra pronta a correggere il tiro su Windows 11. L’azienda ha deciso di ridurre le funzionalità AI introdotte recentemente, molte delle quali pensate esclusivamente per incentivare l’adozione di Copilot. Una strategia che non è stata ben accolta e ha generato un’ondata di insoddisfazione tra gli utenti. “Questo mese e per tutto il mese di aprile inizieremo a mostrare in anteprima le prime modifiche nelle build destinate agli utenti di Windows Insider.” In sostanza, Microsoft procederà con una serie di aggiornamenti graduali, sottoponendoli inizialmente al test del programma Insider, prima di un rilascio su larga scala. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Il nuovo Windows 11: aggiornamenti continui e novità per tutto il 2026

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