Palacios aggiornamenti continui sul passaggio del difensore all’Estudiantes! C’è un’importante novità
Palacios si prepara al trasferimento all’Estudiantes, con un prestito che prevede l’inserimento di un diritto di riscatto. La trattativa, in corso, si concentra sui dettagli contrattuali e sulle condizioni dell’accordo. Seguiranno aggiornamenti man mano che emergono nuove informazioni. Restate sintonizzati per tutte le novità sul passaggio del difensore e sui termini dell’accordo tra le parti.
Inter News 24 Palacios, l’imminente prestito del difensore all’Estudiantes vedrà anche l’inserimento di un diritto di riscatto: tutti i dettagli. L’operazione per il trasferimento di Tomás Palacios sta definendo i contorni economici del ritorno del difensore in Argentina, segnando una mossa strategica per la gestione della rosa di Cristian Chivu. Palacios all’Estudiantes: riscatto fissato tra i 6 e i 7 milioni. Secondo le ultime indiscrezioni sulla trattativa tra l’ Inter e l’ Estudiantes, l’accordo per il prestito del centrale mancino prevede un’opzione di acquisto definitiva per il club di La Plata. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Tomori Milan, novità importante sul futuro del difensore inglese: i rossoneri hanno preso una decisione. Le ultimissime sul destino del centrale rossonero
Muharemovic Juve, novità importanti sul futuro del difensore: il Sassuolo ha preso questa decisione! Tutti gli aggiornamentiIl futuro di Muharemovic si sta delineando con nuove decisioni da parte del Sassuolo.
Tomas Palacios all'Estudiantes: chiusura sempre più vicina Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'operazione avrà un diritto di riscatto sui 6/7 milioni di euro #Palacios #Inter #Estudiantes - facebook.com facebook
Sky - Palacios, addio Inter: prestito all'Estudiantes. Ecco condizioni e cifre x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.