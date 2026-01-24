Palacios aggiornamenti continui sul passaggio del difensore all’Estudiantes! C’è un’importante novità

Palacios si prepara al trasferimento all’Estudiantes, con un prestito che prevede l’inserimento di un diritto di riscatto. La trattativa, in corso, si concentra sui dettagli contrattuali e sulle condizioni dell’accordo. Seguiranno aggiornamenti man mano che emergono nuove informazioni. Restate sintonizzati per tutte le novità sul passaggio del difensore e sui termini dell’accordo tra le parti.

L'operazione per il trasferimento di Tomás Palacios sta definendo i contorni economici del ritorno del difensore in Argentina, segnando una mossa strategica per la gestione della rosa di Cristian Chivu. Palacios all'Estudiantes: riscatto fissato tra i 6 e i 7 milioni. Secondo le ultime indiscrezioni sulla trattativa tra l' Inter e l' Estudiantes, l'accordo per il prestito del centrale mancino prevede un'opzione di acquisto definitiva per il club di La Plata.

