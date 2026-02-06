Futuro Nazionale ha già registrato il suo nome. La storia si fa più complicata quando si parla di chi c’è dietro il progetto di Roberto Vannacci. Due membri di una famiglia rivolgono dure parole contro di lui e dichiarano di non voler cedere il marchio, che secondo loro appartiene a un altro. La vicenda si fa sempre più intricata, tra dissidi interni e questioni di soldi legate alla politica.

“Non mi piace Vannacci. Non mi piace proprio. E non intendiamo cedergli il marchio depositato da mio marito”. Comincia in salita l’avventura da “solista” di Roberto Vannacci, ex generale ed europarlamentare, dopo l’addio alla Lega. Il nome e il marchio del partito Futuro Nazionale, infatti, parrebbe non essere disponibile. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Quella in apertura, infatti, è una dichiarazione che Marina Caprioni ha rilasciato al Fatto Quotidiano. Caprioni è la vedova di Riccardo Mercante, promotore finanziario di Giulianova e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, deceduto nel 2020. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Futuro Nazionale già regstrato, Generazione Xa e i soldi della politica: chi c’è davvero dietro il progetto di Roberto Vannacci

Roberto Vannacci ha depositato il marchio "Futuro nazionale", alimentando speculazioni su un possibile distacco dalla Lega e la creazione di un nuovo progetto politico di estrema destra.

