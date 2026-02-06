Roberto Vannacci ha già registrato il nome Futuro Nazionale, ma non tutti sono d’accordo. Qualcuno non nasconde di non apprezzare il suo progetto e fa sapere che non cederanno il marchio che appartiene alla famiglia di un altro esponente. La polemica prende corpo mentre si fanno i primi passi ufficiali sulla scena politica.

“Non mi piace Vannacci. Non mi piace proprio. E non intendiamo cedergli il marchio depositato da mio marito”. Comincia in salita l’avventura da “solista” di Roberto Vannacci, ex generale ed europarlamentare, dopo l’addio alla Lega. Il nome e il marchio del partito Futuro Nazionale, infatti, parrebbe non essere disponibile. Futuro Nazionale già regstrato, Generazione Xa e i soldi della politica: chi c’è davvero dietro il progetto di Roberto Vannacci (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Quella in apertura, infatti, è una dichiarazione che Marina Caprioni ha rilasciato al Fatto Quotidiano. Caprioni è la vedova di Riccardo Mercante, promotore finanziario di Giulianova e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, deceduto nel 2020. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Futuro Nazionale già registrato, Generazione Xa e i soldi della politica: chi c’è davvero dietro il progetto di Roberto Vannacci

Approfondimenti su Futuro Nazionale

Futuro Nazionale ha già registrato il suo nome.

Roberto Vannacci dovrà cambiare il nome del suo movimento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Futuro Nazionale, il nome del partito di Vannacci è libero: ecco perché il marchio di Mercante è scaduto; Il nome del partito di Vannacci è già registrato: Futuro Nazionale è di un ex eletto M5s; Futuro Nazionale di Roberto Vannacci deve cambiare nome, marchi registrato nel 2011 dall'ex M5s Mercante; Vannacci e Futuro Nazionale. Nome già registrato da Roberto Mercante.

Vannacci e il caso del marchio Futuro Nazionale, già esistente dal 2010Da una parte Roberto Vannacci, fresco di uscita dalla Lega, dall’altra la vedova di Riccardo Mercante, ex consigliere regionale del Movimento 5 stelle in Abruzzo deceduto in un incidente stradale il 1 ... tg24.sky.it

Futuro nazionale, la lite sul marchio «già registrato nel 2011»Roberto Vannacci ha lanciato il suo partito da pochi giorni ed è già polemica sul marchio. Marina Caprioni, vedova di Riccardo Mercante, ex consigliere regionale M5s morto nel 2020, ha infatti reclama ... msn.com

I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega: aderiamo a Futuro Nazionale di #Vannacci, è destra vitale x.com

I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega: aderiamo a Futuro Nazionale di Vannacci, è destra vitale facebook