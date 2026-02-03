Apre i battenti il nuovo asilo nido | Una risposta a tante famiglie

Questa mattina ha aperto le porte il nuovo asilo nido per bambini fino a tre anni. L’investimento totale ha superato il milione di euro, di cui 900mila arrivano dal Pnrr. L’obiettivo è dare una risposta concreta alle famiglie che cercano un posto sicuro e accogliente per i piccoli. Le famiglie del quartiere si sono già fatte avanti, sperando di poter iscrivere i loro figli da subito. La struttura è moderna e ben attrezzata, pronta a offrire un ambiente sereno per i più piccoli.

Aperto il nuovo asilo nido 0-3 anni, realizzato con un investimento di un milione e 245mila euro, 900mila dei quali provenienti dal Pnrr. L’avvio della nuova struttura scolastica ha anticipato di oltre un mese l’inaugurazione ufficiale che era prevista inizialmente al 31 marzo, ma i lavori sono stati più veloci del previsto, anche per dare risposte celeri alle numerose richieste provenienti dalle famiglie. Il nuovo nido, spiega il Comune, è progettato per tre sezioni, oltre mensa e cucina, ed è stato realizzato con criteri antisismici e con le più moderne concezioni. Consentirà a regime la presenza di 27 bambini e bambine, con una portata intercomunale che già raccoglie numerosi bimbi di Lugnano in Teverina e Alviano ma con la possibilità di estendere il servizio anche ad altre realtà vicine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Valmadrera nasce un nuovo asilo nido comunale, realizzato grazie ai fondi PNRR.

La giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto e il piano economico per la demolizione e la ricostruzione dell'asilo nido di via Timavo, nel quartiere di Bonacina.

