Leonardo Iacobucci è il nuovo dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale

Leonardo Iacobucci, originario di Teate, è stato nominato nuovo dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale per le aree di Chieti e Pescara. Con un’esperienza consolidata nel settore, assume questa importante responsabilità per coordinare le attività educative e amministrative delle due province. La sua nomina rappresenta un passo importante per il sistema scolastico locale, con l’obiettivo di migliorare i servizi e favorire lo sviluppo del territorio.

Il teatino per gli ambiti territoriali di Chieti e Pescara.L'incarico è stato ufficializzato lo scorso 30 dicembre 2025.Iacobucci, 44 anni, è laureato in Giurisprudenza e in Diritto dell’economia, ha già alle spalle.🔗 Leggi su Chietitoday.it Tagliaferri verso l'incarico di dirigente dell'ufficio scolastico della ToscanaManca ancora la comunicazione ufficiale, ma la notizia è ormai certa: Tagliaferri si appresta a diventare il nuovo dirigente dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana. Filippo Serra nuovo direttore generale dell'Ufficio scolastico regionaleFilippo Serra è stato nominato direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Open Day Istituto Alberghiero De Cecco su: Internazionalizzazione dell’Enogastronomia, delle Eccellenze e della Cultura Made in Italy. Prima visita istituzionale del nuovo dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale per gli ambiti territoriali di Chieti e Pescara, Leonardo Iacobucci, che ha assunto ufficialmente l’incarico a partire dal 30 dicembre 2025. Quarantaquattro anni, originario di Chieti, Ia - facebook.com facebook

