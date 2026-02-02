Trent Alexander-Arnold potrebbe voler porre fine al suo incubo con il Real Madrid quest’estate?

Trent Alexander-Arnold potrebbe lasciare il Liverpool e trasferirsi al Real Madrid, ma la sua avventura in Spagna sembra già complicata. Dopo aver forse completato il suo passaggio a maggio, ora si trova nel vivo di un incubo al Bernabeu. La sua esperienza in maglia blanca non sta iniziando nel modo sperato e il giocatore sembra voler mettere fine a questa fase difficile.

Mentre Trent Alexander-Arnold potrebbe aver finalmente completato un trasferimento di successo nella capitale spagnola a maggio, l'ex difensore del Liverpool si ritrova improvvisamente nel cuore di un incubo del Bernabeu. Lasciando il club per ragazzi in circostanze estremamente controverse, il 27enne è stato al centro di un'importante saga di trasferimenti ed è finito saldamente sotto il microscopio. Tuttavia, avendo collezionato solo otto presenze nella Liga finora in questa stagione e già guardando Xabi Alonso lasciare il Real dopo soli otto mesi in carica, il nazionale inglese ha anche dovuto affrontare una serie di problemi di infortuni di alto profilo. Durante la Coppa d'Africa, l'errore di Brahim Diaz dal dischetto contro il Senegal ha suscitato molte reazioni, tra cui quella di Trent Alexander-Arnold, presente in campo.

