Il Napoli ha Hojlund il centravanti sognato dal Milan Fu una dimostrazione di potenza l’acquisto di Hojlund. Il Milan lo sta affannosamente inseguendo sul mercato, il Napoli si comportò come quegli uomini d’affari che hanno tanto soldi: si sedette al tavolo, apri il portafogli, estrasse le banconote e cominciò a contare. Poche ore dopo, Hojlund era a Mergellina con la maglia del Napoli, già adottato dalla città. Potenza della forza di bilancio, altro che costo del lavoro allargato. E adesso, quando mancano due settimane allo scontro diretto per il secondo posto proprio tra Napoli e Milan, la Gazzetta scrive dell’importanza del danese per la formazione di Conte, ricorda come e quanto si sia integrato bene negli ingranaggi degli azzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ci crede, almeno al secondo posto. E ha Hojlund

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