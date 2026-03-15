Errori arbitrali e classifica virtuale | cosa cambierebbe per Milan Inter Napoli e Juventus?

Le decisioni arbitrali influenzano spesso la posizione delle squadre in classifica, ma come cambierebbe la classifica di Serie A se si eliminassero gli errori verificatisi durante il campionato? Si analizzano le possibili variazioni per Milan, Inter, Napoli e Juventus, considerando i punti guadagnati o persi a causa di decisioni discutibili. La situazione al vertice potrebbe risultare diversa senza queste variazioni arbitrali.

Nella giornata di ieri, come noto, l'Inter capolista ha pareggiato 1-1 a 'San Siro' contro l'Atalanta, in un match segnato dalle polemiche arbitrali. Al gol iniziale di Pio Esposito, ha risposto quello di Krstovic nel finale. Proprio il contatto Sulemana-Dumfries poco prima del gol, assieme all'episodio Scalvini-Frattesi poco dopo, hanno portato i nerazzurri a non parlare nel post-partita come segno di protesta contro le decisioni arbitrali considerate sbagliate. Ma l'Inter non è l'unica squadra ad aver subito degli episodi contro, è successo un po' a tutte. Considerando solamente le quattro big del... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Come commentate l'analisi di QSVS sugli errori arbitrali delle 4 big della Serie A facebook

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