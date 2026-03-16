Classifica di Serie A senza errori arbitrali | quale sarebbe la posizione del Napoli

Durante il weekend di Serie A, sono stati discussi diversi episodi arbitrali, che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La classifica senza errori arbitrali mostra come il Napoli si posizionerebbe in base ai risultati effettivi, escludendo eventuali decisioni contestate. La questione riguarda le partite di questa giornata e come le decisioni degli arbitri abbiano influenzato il punteggio delle squadre coinvolte.

Anche in questo weekend in Serie A sono stati diversi gli episodi arbitrali sotto la lente d’ingrandimento degli addetti ai lavori. Le polemiche più accese si sono registrate per Inter-Atalanta. Come ogni settimana, la classifica senza errori arbitrali realizzata da Superscommesse.it mostra la graduatoria del campionato italiano priva degli errori arbitrali e offre un’analisi di tutti i casi limite del disputato. Attualmente, nella classifica senza errori arbitrali l’Inter risulta capolista ma a quota 66 punti e non 68 come recita la classifica reale. I nerazzurri sono seguiti da Milan e Napoli, entrambe virtualmente a 62 punti. Segue la Juventus, con 59 punti al posto dei reali 53: i bianconeri risultano la squadra con il saldo negativo più alto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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