Sanchez | Spagna è parte della Coalizione dei Volenterosi per la sicurezza in Ucraina – Il video

Sanchez ha annunciato che la Spagna partecipa alla Coalizione dei Volenterosi per la sicurezza in Ucraina. Durante un incontro a Parigi, è stato sottolineato l’impegno degli Stati Uniti e dell’Europa nel rafforzare le misure di sicurezza nella regione. Il video fornisce un’analisi dettagliata di questa collaborazione internazionale e delle strategie condivise per stabilizzare la zona.

(Agenzia Vista) Parigi, 06 gennaio 2026 "Abbiamo discusso di questo piano per la sicurezza. Abbiamo constatato la volontà degli Stati Uniti e dell'Europa di mettere in moto questo schema di marcia per la sicurezza. Sono convinto che la Spagna deve far parte di questo sforzo. Come un grande Paese europeo, come una democrazia integrata nell'ordine internazionale e che difende questo ordine basato su regole. Deve essere parte della soluzione. Nei prossimi giorni contatterò la maggioranza dei gruppi parlamentari per organizzare e decidere quale debba essere il nostro contributo fino alla pace". Lo ha detto il Presidente della Spagna Pedro Sanchez in una conferenza stampa dal Palazzo dell'Eliseo.

