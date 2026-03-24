Roma, 24 marzo 2026 – Guadagnare diversi milioni di dollari in pochi secondi. Un colpo di fortuna? Difficile. Un’operazione effettuata approfittando di informazioni riservate (quello che si chiama tecnicamente insider trading)? Molti sostengono di sì. Fatto sta che qualcuno pochi minuti prima dell’ annuncio di Trump su “un accordo vicino con l’ Iran ” facendo crollare il prezzo del petrolio e impennare i listini delle Borse mondiali, ha effettuato un operazione che l’ha reso molto molto ricco. Iran, Trump annuncia negoziati per fine guerra ma Teheran smentisce Operazioni per un valore di oltre mezzo miliardo di dollari sono state effettuate in soli due minuti sul mercato petrolifero ieri, circa un quarto d'ora prima del post di Donald Trump in merito ai colloqui "produttivi" con l'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il mistero del boom di vendite di petrolio pochi secondi prima dell’annuncio di Trump. “Qualcuno è diventato molto ricco in un istante”

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