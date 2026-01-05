Trump punta all’Iran solo perché quinto produttore del petrolio mondiale e ricco di gas Nessun interesse umanitario | l’attacco del maestro Bahrami

Ramin Bahrami, pianista iraniano rifugiato in Italia, commenta le recenti tensioni in Iran e le minacce di Donald Trump. Secondo Bahrami, le azioni degli Stati Uniti contro l’Iran sono motivate principalmente dalla volontà di controllare le sue risorse energetiche, come petrolio e gas, e non da motivazioni umanitarie. Questa analisi offre uno sguardo critico sulle dinamiche geopolitiche che coinvolgono il paese e le potenziali conseguenze internazionali.

Ramin Bahrami, pianista iraniano, rifugiato da anni in Italia, e tra i maggiori interpreti contemporanei di Bach, ha commentato le ultime notizie sul suo Paese, da giorni al centro di sanguinose proteste contro il carovita, e ora nel mirino di Donald Trump che ha minacciato di colpire “duramente” l’Iran se verranno uccisi altri manifestanti. Secondo il quotidiano libanese Al-Akhbar, il presidente Usa avrebbe raggiunto un accordo con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per attaccare il “Paese degli Ayatollah” se non interromperà completamente il suo programma nucleare. “È una situazione inquietante e drammatica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Trump punta all’Iran solo perché quinto produttore del petrolio mondiale e ricco di gas. Nessun interesse umanitario”: l’attacco del maestro Bahrami Leggi anche: Gli Stati Uniti, Trump e quell’enorme interesse per il petrolio del Venezuela Leggi anche: Venezuela, Maduro chiede a Russia, Cina e Iran assistenza militare contro "imminenti raid" Usa, ma Trump frena: "Nessun attacco autorizzato" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Trump punta il dito contro Melania, lei scuote la testa: il momento di tensione sul Marine One - Roma, 26 settembre 2025 – Il presidente Donald Trump e la First Lady Melania Trump sono stati ripresi dalle telecamere mentre discutevano animatamente a bordo di Marine One, l’elicottero presidenziale ... quotidiano.net Trump Media punta su Crypto.com: 105 milioni in token CRO e nuove ricompense su Truth Social - Previsto un sistema di ricompense su Truth Social e nuovi investimenti in criptovalute Il Trump Media ... it.euronews.com Dopo il Venezuela, il colonialismo fossile di Trump punta alla Groenlandia, una regione ricca di terre rare e fondamentale per le rotte commerciali. La Groenlandia, territorio dell’UE, a causa del cambiamento climatico sta subendo una profonda trasformazione - facebook.com facebook PODCAST | Trump minaccia un secondo attacco in Venezuela e punta alla Groenlandia. Crans-Montana, tutti identificati i sei ragazzi italiani morti #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.