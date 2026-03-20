La guerra in Iran ha portato a un aumento delle vendite di petrolio per la Russia, che utilizza un intermediario per distribuire il greggio tra i paesi amici di Mosca. Nonostante non celebri i risultati, questa situazione ha giovato alle sue esportazioni di greggio, che hanno registrato un boom. Il responsabile incaricato di gestire le vendite si limita a osservare i risvolti positivi senza esultare.

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Il boss incaricato di piazzare il petrolio russo nello scacchiere dei Paesi 'amici' di Putin non stappa lo champagne, ma quasi, per i risvolti positivi della guerra contro l'Iran sulle sue vendite di greggio. Mercante di petrolio, a capo delle navi fantasma abbordate dai soldati francesi e colpite dai droni ucraini, Etibar Eyyub è tornato in pista con nuove e redditizie commesse, scrive il Wall street journal. Se le sanzioni americane contro il suo principale cliente, la compagnia statale russa Rosneft, per il conflitto in Ucraina avevano spinto l'India a ridurre drasticamente l'import lasciando milioni di barili di petrolio russo invenduto, adesso le raffinerie indiane e cinesi stanno smaltendo quei carichi per compensare le forniture bloccate nello Stretto di Hormuz per il conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guerra in Iran manna per la Russia, boom vendite petrolio per il 'mercante' di Putin

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